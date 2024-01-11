Emekliye ek zam | AKP'li Güler tarih verdi: Değerlendirme yapılacak

Memur emeklileriyle işçi emeklilerinin maaşları arasındaki makas açıldı. Yetersiz ücret artışı ile karşı karşıya kalan işçi ve Bağ-Kur emeklileri için ek zam hazırlıkları ise devam ediyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği ilave zamma ilişkin açıklama yapan AKP'li Abdullah Güler, kabine toplantısına işaret ederek oransal manada artış değerlendirmesinin yapılacağını söyledi. Can Atalay dosyasına da değinen Güler, Anayasa'ya işaret ederek "'Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır' diyor. Ona hiç kimse itiraz etmiyor ki. Peki, somut norm denetimi açısından, son merci olan Yargıtay'ın kararı ne olacak?" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Meclis'te görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilere yeşil pasaport verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Güler, konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Güler, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kuruluna ne zaman geleceği sorusuna karşılık, Genel Kurulun gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, RTÜK üye seçimi yapılacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Somali'deki görev süresine ilişkin tezkerenin gündeme geleceğini ifade etti.

Güler, takvimle beraber konunun değerlendirileceğini belirtti.

CAN ATALAY DOSYASI

TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin Güler, 1990'lı yıllarda Anayasa Mahkemesi üyelerinin yorumla, başörtüsü konusunda "garabet kararlara" imza attığını vurguladı. Abdullah Güler, "O zaman şu anda hukuk arayan arkadaşlarımızın hiç böyle hukuk aradıklarını görmedik" ifadesini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in toplanmama kararı aldığını hatırlatan Güler, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplanmasını talep ettiğini, bu yönde bir dilekçe verildiğini söyledi.

Anayasa'nın 138. maddesinde "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" hükmünün yer aldığını hatırlatan Güler, bir yargısal sürecin yaşandığını vurguladı.

YARGITAY'IN KARARI N OLACAK?

Güler, Anayasa maddeleri üzerinde bir altlık-üstlük ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Anayasanın 154'üncü maddesini kimsenin tartışmak istemediğine işaret eden Güler, şunları söyledi:

"154'üncü maddede Yargıtay ile ilgili, görev alanlarıyla ilgili somut bir şey var. 154'üncü madde diyor ki 'Kanunda başka bir merci tayin edilmemişse, somut hukuk denetim sistematiği içinde son karar merci Yargıtay'dır.' Buradan ne anlıyoruz? Buna hiç girmek istemiyorlar. 'Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır' diyor. Ona hiç kimse itiraz etmiyor ki. Peki, somut norm denetimi açısından, son merci olan Yargıtay'ın kararı ne olacak?"

Yerindelik kavramının detaylandırılması gerektiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Şu anda Anayasa Mahkemesi, yerindelik noktasında, delil değerlendirmesine kadar, somut, olaya etki etmiş, her şeyi değerlendirip karar vermeye başladı. O zaman bu şunu getiriyor, Anayasa Mahkemesi Türkiye'de süper temyiz merciidir. Halbuki öyle bir uygulamamız yok. Yüksek yargı organları var, hepsinin görev alanı var. Yani süper temyiz merci gibi vasıfta mı olacak, yoksa yerindelik noktasında değil kurallar noktasında mı görev yapacak? Bunları tartışmamız lazım. Salt bir olaya endeksli, dar bir çerçevede bunları konuşmamız lazım. Önümüzdeki dönemlerde de buna bakacağız, tartışacağız. Kendi zemini içinde olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum, orta yol her zaman bulunacaktır. Önemli olan hukukun işlemesidir."

"Can Atalay hakkındaki karar okunmalı mı?" sorusuna yönelik Güler, Anayasanın 84'üncü maddesinde "Hüküm geldiğinde okunur" denildiğini aktardı.

Abdullah Güler, "Biz gündemimize hakimiz. Meclis'in bir çalışma takvimi, çalışma programı var. Ona göre planlarsınız. 'Okunmasın', o zaman Anayasanın 153'üncü maddesi de uygulanmasın. 'O zaman 153'ü de uygulamayın, yok sayın' denir, siz böyle derseniz. Bir bütüncül yaklaşım içinde bakacağız" diye konuştu.

EMEKLİYE EK ZAM

SSK ve Bağkur emeklileri için iyileştirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Güler, bu konunun ve etki analizlerinin çalışıldığını dile getirdi.

Güler, "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" dedi.