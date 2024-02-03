Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de: Farklar ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Detaylar haberde...

2024 ocak zamlarının belli olması ve 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi.

Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti. Emekliye ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Emekliye ek ödemelerin gelecek hafta itibariyle hesaplara geçmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu. 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı.

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:



7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.



10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.



13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.