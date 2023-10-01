Emekliye ekmek lazım

Tüm Emeklilerin Sendikası il temsilcileri dün ülkenin dört bir tarafından gelerek Ankara’daki sendika genel merkez binalarının önünde emekli maaşını protesto etti. Emekliler, “Ankara Ankara, duy sesimizi; bu gelen emeklinin ayak sesleri”, "Sadaka değil, toplu sözleşme" diye slogan attı.

“Biz umutla beslenecek yaşı çoktan geçtik” diyen sendikanın Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, ömürlerinin bu lafları dinleyerek geçtiğine dikkat çekti. Umuda değil ekmeğe ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Ergen, “Türkiye’de her kaleme aşırı zam geldi. Seçim dönemi biter bitmez acı reçeteler ardı ardına devreye sokuldu. Bize insanca yaşanacak gelir lazım. TBMM açılıyor. Sayın vekiller, siyasi partiler; ilk işiniz ölüm sınırında bir yaşam süren emeklilerin maaşlarını yükseltmek olmalıdır” dedi.

Emeklilerin en düşük maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını talep eden Ergen, şunları dile getirdi: “Aynı oransal artış bütün emeklilere yansıtılmalıdır. Yoksulluk çekilmez olmaktan çıkarılmalıdır. Maaş bağlama oranı yüzde 75’e yükseltilmelidir. İntibak yasası çıkarılmalıdır. Emekli bayram ikramiyeleri yılda 4’e ve en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Sağlıkta katkı paylarını son verilmelidir. Sendikamıza açılan kapatma davaları ve sendika yöneticilerine yönelik para cezalarına son verilmelidir. Anayasa’nın 51. maddesi, ‘Herkesin sendika kurma hakkı vardır’ biçiminde değiştirilmelidir. İnsanca yaşamak için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.”

İstanbul’dan Başkent’e giden 61 yaşındaki emekli Zehra Ulusoy, “Biz yıllarca devletin çarklarını döndüren ya da devletin işlerini döndüren, devletimize katma değer kazandıran kişilerken emekli olduktan sonra yok sayılmak ve bizi sadaka parasına mahkûm etmek, çoluğumuzdan çocuğumuzdan yardım alacak hale getirmek ve buna karşı hiçbir söz sahibi olmamak gerçekten çok zor. Ağırımıza giden bir şey bu” diye konuştu.