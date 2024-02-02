Emekliye "seçim ayarlı" sürprizler: Ek zam gelebilir, ikramiyeler artacak

Emekli maaşlarının enflasyon karşısında günden güne erimesi, seçim öncesi hükümeti harekete geçirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Hükümetin, sürpriz bir zam yapması da kulislere yansıyan bilgiler arasında.

İktidar partisi, yerel seçim öncesi maaşlardaki yetersiz zam oranıyla küstürdüğü emekliyi kazanma arayışına girdi.

Hükümetin seçim öncesi bir 'sürpriz' zam yapacağı konuşulurken, bayram ikramiyesinin de 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmesinin planlandığı kaydedildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan, "Emekliye 5 bin lira bayram ikramiyesi" başlıklı bugünkü yazısında, hükümetin emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılacağını açıklayacağını yazdı. Babacan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni bir ek zammın ise konuşulan bir diğer konu olduğunu iddia etti.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Başta İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde başarılı çıkmak için her türlü yönteme başvurmaya hazır olan AK Parti’de, ekonomik krizi atlatmak için açıklanan tasarruf amaçlı ekonomik politikalar askıya alındı. 31 Mart’a kadar, ‘kesenin ağzını açmaktan’ söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi, yeni bir adımı Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri konusunda atacak. Yapılan toplantılarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması konuşuldu.

"İKİ ÖDEME DUYURULACAK"

Yerel seçimlerden 9 gün sonra nisan ayında ve ardından mayıs ayında iki ödeme yapılacağı duyurulacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan artışın memur emeklilerine eşitlenmesi ve yüzde 49.25 uygulanması bile memnuniyetsizliği gideremedi. Henüz ek zammın ödemeleri yapılmazken, kulislerde başka bir ek zamdan söz edilmeye başlandı. Bir süre önce haberleştirilen ek zam yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

"SÜRPRİZ EK ZAM"

Edinilen bilgiye göre, bu konu seçimin gidişine göre gündeme gelecek veya gelmeyecek. Ancak emekli maaşlarında iyileştirme konusu birden fazla sorun yaşanıyor. Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerde düzenleme yapılırken, emekliler arasındaki gelir farkı sorunu yaşanıyor. Doktor veya öğretmen gibi daha fazla prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenlerin arasında maaş farkının azalması gibi durumlara çözüm aranıyor. Formül arayışının sürdüğü, yerel seçim kampanyasının gidişine bağlı olarak sürpriz bir ek zammın gündeme gelebileceği AK Parti içinde de konuşuluyor."