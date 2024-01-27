Emekliye seçim öncesi seyyanen zam gelebilir: Uzman isim rakam verdi

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Yapılan artışlar emeklilerin en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 10 bin TL’ye mahkum kalmasını önleyemedi. Seçime hazırlanan iktidarın 4 bin lira seyyanen artış yapabileceği beklentisi oluştu.

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 49.25'e yükseltilirken, en düşük emekli maaşı 7.500'den 10 bin liraya çıkarıldı. Ancak yapılan zam oranı milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşına mahkum kalmasını önleyemedi. Emekliler duruma tepki gösterirken uzmanlar, seçim öncesi seyyanen zammın gelebileceği yönünde kulis bilgileri paylaşmaya başladı.

Yerel seçim öncesi emeklilerin düşük zam oranlarını toparlama çabasına giren iktidarın seyyanen zam yapabileceği iddia eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığına 4 bin lira civarında artış yapılacağını söyledi.

Erdursun, Kamu Son Haber'e yaptığı açıklamada milyonlarca emeklinin yapılacak olan düzenlemeden etkilenmediğini belirtirken, emeklinin tepkisinin de büyük olduğunu aktardı. İktidarın, seyyanen zam planını emeklinin tepkisine göre değerlendireceğini ifade eden Erdursun, “4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler” dedi.

Memur emeklilerine yapılan zam oranı ile farkı kapatmak için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yüzde 42.57’lik ek zam oranının yüzde 49.25’e çıkarılması düzenlemesi Meclis’ten geçti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi amacıyla verilir. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması olarak bilinir. Kısacası belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam verilmesidir.