Emekliye zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yargı alanında düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Emekliye verilen bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören yasa da teklifte yer aldı. Mart ayından önce kanunlaştırılması beklenen teklifle birlikte emekliye zamlı bayram ikramiyesinin ödenmesi beklenen tarihler de 9 Nisan ve 15 Haziran'dan önceki birkaç gün olarak öne çıkıyor.

Yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu

Teklifte yer alan maddelerden biri de emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ödemelerle alakalı. Teklife göre bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacak.

Peki, emekliye zamlı bayram ikramiyesin ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı da 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AKP’nin Meclis'e sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak.

EYT'LİLER YARARLANACAK MI?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.