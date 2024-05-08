Emekliyi, ücretliyi “kurban” ettiler

TÜİK’in enflasyon oranının makyajını bu kez de Diyanet’in belirlediği vekaletle kurban kesim bedeli sildi. 11 bin 750 TL olarak belirlenen bedelle emekliler ve asgari ücretlilerin kurban kesmesi imkansız hale geldi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP eliyle yaratılan ekonomik krizin ulaştığı boyut gizlenemez hale geldi. Güvenilirliği tartışılan TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı da sokağın gerçeğini hiçbir zaman yansıtmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen vekaletle yurt içinde kurban kesim bedelindeki artış da enflasyon oranının çok üzerine çıktı.

ENFLASYONU KATLADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle yurt içinde kurban kesim bedelinin 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olduğunu açıkladı. 2024 yılı için belirlenen ücretlerde 2023 yılına oranla yaşanan artış dikkati çekti.

2024’te 11 bin 750 TL olarak belirlenen vekaletle yurt içinde kurban kesim bedelinde 2023 yılı bedeline göre yaşanan artış yüzde 97,1 oldu. Yurtdışı bedelinde bir yılda yaşanan artış ise yüzde 72,7 ile ifade edildi. Yurt içi kurbanlık oranında 2018 yılına göre yaşanan artış ise kayıtlara, yüzde bin 282 olarak geçti.

Diyanet’in belirlediği kurban kesim bedelinde bir yılda yaşanan yüzde 97’lik artışı değerlendiren CHP Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

“Kurban bedelinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 yılından bu yana yüzde bin 282 oranında artış meydana geldi. TÜİK gerçeklikten uzak verilerle enflasyonu gizlemeye çalışsa da Diyanet gerçek enflasyonu adeta gün yüzüne çıkardı. TÜİK enflasyonu yüzde 69,8 açıklayarak maskelese de Diyanet’in kurban kesim ücretindeki yüzde 97’lik artışı iktidarın enflasyon maskesini indirdi. Bayramdan bayrama et gören vatandaş, artık bayramda da et göremeyecek. Vatandaşlarımız önceden kendilerini zorlayarak da olsa kurban hissesine girerken en düşük 10 bin lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız için artık kurban hissesine girmek bile hayal oldu.”

HER YIL İKİYE KATLANIYOR

Diyanet’in yurtiçi için belirlediği kurban kesim bedelleri yıllara göre şöyle sıralandı (TL):

2018: 850

2019: 890

2020: 975

2021: 1125

2022: 2250

2023: 5960

2024: 11.750

EMEKLİLERİN AHVALİ

Sefalet ücretine mahkum edilen emeklilerin kurban bedeli karşısındaki alım güçleri, çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor. En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ücret alan bir emekli, 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi ve emekli maaşını birleştirse dahi bir kurbanlık koyun ancak alabiliyor.

ASGARİ SEFALET ÜCRETİ

2024 yılında 17 bin 2 TL ile çalışan asgari ücretlerin durumu da iç karartıyor. Asgari ücretle çalışanlar, Diyanet’in belirlediği bedel üzerinden kurbanlık koyun aldığında ayı tamamlamak için elinde yalnızca 6 bin TL para kalıyor.