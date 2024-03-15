EMEP Şişli’de AKP’nin politikalarını tartışacak

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP), Şişli’de “Kent, İktidar, Sanat” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Devletin ve yerel yönetimlerin sanata yaklaşımının masaya yatırılacağı etkinlik 18 Mart saat 19.00’da Nostalji Kitap Kafe’de gerçekleşecek.

Etkinlikte konuşmacı olarak, Şişli belediye meclis üyesi adayı, bale sanatçısı Ekim Deniz Akarslan; Beyoğlu belediye meclis üyesi adayları opera sanatçısı Yağmur Su Özdemir, şair-yazar İsmail Afacan söz alacak.

Yağmur Su Özdemir, “22 Yıllık Bilanço: AKP’nin Kültür Sanat Politikası”, İsmail Afacan “Yerel Yönetimlerde Kültür ve Sanat”, Ekim Deniz Akarslan ise “Kütür Sanatta Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?” başlıklı sunumlar yapacak.