EMEP'ten İliç'teki maden faciası için suç duyurusu

EMEP, İliç'teki maden faciasında sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek Erzincan İliç'te facianın yaşandığı madenin işletilmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İliç’te yaşananın bir kaza değil açık bir cinayet olduğunu söyleyen Aslan, “Baroların, çevre örgütlerinin, TMMOB’nin, siyasi partilerin uyarılarına rağmen altın tekelinin oradan daha fazla maden çıkarması için tüm kurallar altüst edildi. ÇED raporları maden şirketlerinin istediği biçimde çıkarıldığı, daha önce kapatılmasına karşın Murat Kurum tarafından madenin yeniden açılması için talimat verildiği, raporlar gizlendiği faciadan sonra açığa çıktı” dedi.

"MURAT KURUM DA BU CİNAYETİN SORUMLULARINDAN"

Etkin bir yargılama sürecinin başlatılması gerektiğini söyleyen Aslan, şu ifadeleri kullandı:



“İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine aday olan Murat Kurum’un o maden şirketindeki yöneticiler kadar suçlu ve bu cinayetin sorumlusu olduğunu da biliyoruz. Madenlere bu şekilde izin veren, her türlü barbarca çalıştırılmaya olanak sunanların İstanbul gibi bir kenti ne hale getireceğini de biliyoruz.

Bu nedenle çok açık ifade etmek isteriz Türkiye işçi sınıfı, Türkiye’nin emekçileri, demokrasi güçleri birleşmeden ve ortak bir mücadele vermeden madenlerde, işyerlerindeki iş cinayetlerini önleyemeyiz. İş cinayetleri, madenlerdeki cinayetler, Türkiye’de çevre ve doğa katliamı devam edecektir. Bir kez daha bütün demokrasi güçlerini yaşanan bu saldırılara karşı birlikte olmaya çağırıyoruz. İliç’teki bu iş cinayetinde sorumluluğu olan herkesin yargılanmasının da takipçisi olacağız.”