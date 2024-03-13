EMEP’in Ümraniye’deki seçim standına saldırı

Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye Çarşı’da bulunan EMEP Ümraniye İlçe Örgütünün seçim çadırı ve standına saldırı gerçekleşti. Saldırgan polislerce gözaltına alındı. EMEP Ümraniye İlçe Örgütü, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, partimizin faaliyetlerine dönük bir eylem olup basite indirgenmemesi gerekmektedir. Siyasi baskıların ve düşmanlaştırıcı tek adam iktidarı politikalarının bu ve benzeri eylemlerde kolaylaştırıcı olduğunu biliyoruz! Bu saldırının seçim sürecince partimiz ve Ümraniyeli emekçiler arasında gelişen bağları ve olumlu atmosferi hedef aldığını düşünüyor ve azmettiricisi olabilecekleri tanıyoruz. Bu saldırının hesabını mutlaka soracağız" denildi.

EMEP Ümraniye İlçe Başkanı Sami Evren ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı Ahmet Ergin, karakola giderek şikayetçi oldu.