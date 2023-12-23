EMEP’ten kongre çağrısı: İşçi sınıfı kazanacak

Politika Servisi

Emek Partisi (EMEP) yarın Ankara'da 10. kongresini gerçekleştirecek. "Barbarlık Yenilecek, İşçi Sınıfı Kazanacak, Halklar Kazanacak" sloganıyla gidilen kongre Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kongreye dolayısıyla tüm işçi ve emekçilere yapılan çağrıda, "İsrail’in Filistin’e yönelik katliam boyutundaki saldırılarına karşı dünyanın her yerinde itirazların ve barış mücadelesinin yükseldiği ve aynı zamanda işçi ve emekçilerin, haklarının ağır tasfiyelere uğratılmasına ve yaşam koşullarının ağırlaşmasına karşı grev, direniş ve yürüyüşlerle tepki gösterdiği bir dönemde 10. Kongremizi gerçekleştireceğiz" denildi.

Emekçiler, kadınlar, gençler ve toplumun bütün ezilen kesimleri için baskı ve zorbalığın arttığına vurgu yapılan çağrı metninde, cezaevinde tutulan muhalif siyasetçiler ve basın mensupları da hatırlatıldı.