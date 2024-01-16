Emin Alper'in ilk tiyatro oyunu "Öteki" izleyiciyle buluştu

Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı eseri Emin Alper’in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde sezon boyunca sahnede yerini alacak. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun 12 Ocak’taki prömiyerinin ardından sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden uyarlanan 'Öteki', daha önce 'Tepenin Ardı', 'Abluka' ve son filmi 'Kurak Günler' ile ulusal ve uluslararası çapta ödüller kazanan sinemacı Emin Alper'in yönettiği ve sahneye uyarladığı ilk tiyatro oyunu olarak öne çıkıyor.

“Öteki” oyunu, 12 Ocak’taki prömiyerinin ardından sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ı buluşturan oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.

Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.