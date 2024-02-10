Emine Erdoğan: Vicdanı da zekası gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde yapılan TEKNOFEST’e övgüde bulunarak, “Milli ve manevi değerlerinden beslenerek ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekası gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Türkiye’nin kız çocuklarının eğitiminde başarılı olduğunu savunan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, devletin desteğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST'e övgüde bulunan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kara deliğin ilk fotoğrafını çeken, pilsiz çalışan kalp pili üreten, kansere alternatif tedavi yöntemleri geliştiren Türk bilim kadınları, tüm dünyaya ilham olmaktadır. Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın, 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna, 'Mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Milli ve manevi değerlerinden beslenerek ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekası gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda Mevlana'nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye'ye sabit, diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum."

ALEV ALATLI’YI DA ÖVDÜ

Erdoğan, son yıllarda iktidara verdiği destekle bilinen ve 2 Şubat’ta yaşamını yitiren Alev Alatlı için ise “İdrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya kendisini adamıştı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna savaştı. Ardında bilhassa size sevgili gençler, paha biçilemez bir fikir ve düşünce mirası bıraktı” ifadelerini kullandı.