Emine Erdoğan’ın açtığı davada BirGün editörü Gökay Başcan ikinci kez beraat etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Gökay Başcan’a açtığı davada beraat kararı çıktı.

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Gökay Başcan’a açtığı davada karar çıktı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Başcan’a beraat verildi.

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tüm kıyıları kapsayan ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğu iddia edilen Çevre Ajansı’na verilmesine ilişkin haber dolayısıyla Başcan hakkında dava açılmıştı.

Basit usulle yapılan yargılamada, Başcan’ın beraatine karar verildi. Erdoğan’ın avukatlarının itirazı sonucu davanın duruşmalı yapılmasına karar verildi.

Emine Erdoğan tarafından itibarının zedelendiği gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BirGün’ün avukatları Tolgay Güvercin ve Ali Deniz Ceylan hazırladıkları yazılı savunmayı mahkemeye sundu. Duruşmaya katılan Avukat Güvercin’in yaptığı savunmanda yargılamaya konu haberin gerçek olduğuna dikkat çekti. Savcı yapılan savunmanın ardından savcı mütalaasını geri çekti.

Mahkeme bunun üzerine istinaf yolu açık olmak üzere Başcan’ın beraatine karar verdi.