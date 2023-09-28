Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Başcan’a açtığı dava ertelendi

Emine Erdoğan'ın, BirGün editörü Gökay Başcan'a açtığı "hakaret" davası 28 Mart'a ertelendi.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Gökay Başcan’a açtığı “hakaret” davası 28 Mart’a ertelendi.

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tüm kıyıları kapsayan ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğu iddia edilen Çevre Ajansı’na verilmesine ilişkin haber dolayısıyla Başcan hakkında dava açılmıştı.

Emine Erdoğan tarafından itibarının zedelendiği gerekçesiyle açılan dava dün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ONUR VE ŞEREFİ ZEDELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede haberin Erdoğan’ın ‘onur, şeref ve saygınlığını zedelediği’ öne sürülmüştü.

Başcan’ın ‘alenen hakaret suçu’ işlediği iddia edilen iddianamede, “Kamu davası açılması için gereken yeterli şüpheyi oluşturmaya muktedir nitelikte delil elde edildiği, şüphelinin yargılanarak cezalandırılması” talep edilmişti.