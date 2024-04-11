Emine Şenyaşar ‘Adalet Nöbeti’ne bayramda da devam etti

Haber Merkezi

Emine Şenyaşar’ın Adalet Bakanlığı önüne taşıdığı Adalet Nöbeti eylemi, polis müdahalesine karşın bayramın birinci gününde de devam etti. Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen, 2 oğlu yaralanan ve bir oğlu tutuklanan Şenyaşar, nöbetine, Ankara’da Adalet Bakanlığı binası önünde sürdürdü.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından oğlu tutuklanan Sevinç Çakır da Adalet Nöbeti’nde Şenyaşar’ı yalnız bırakmadı. Polis, gazetecilerin çekim yapmasına engel olurken nöbet tutulan alanın etrafını polis şeritleriyle kapattı. Polis engeline rağmen eylemini 74’üncü gününde devam ettiren anne Şenyaşar, daha sonra Meclis’e geçti.