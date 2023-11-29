Emine Şenyaşar hakkında ceza talebi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında ceza istendi.

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Urfa’nın Suruç ilçesinde, AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar’ın adalet mücadelesi sürerken, Emine Şenyaşar hakkında ceza istendi. MA'nın haberine göre; Emine Şenyaşar'ın İbrahim Halil Yıldız’a “hakaret ettiği” suçlamasıyla açılan davanın 2’nci duruşması Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Emine Şenyaşar katılmazken avukatları Ahmet Taş ve Ali Arslan hazır bulundu. Duruşmada, iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Şenyaşar’ın “hakaret ettiğini” ileri sürerek, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Emine Şenyaşar’ın avukatı Ahmet Taş, mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu. Avukat Ali Arslan da bir önceki duruşmada talep edilen tevsi tahkikat taleplerinin değerlendirilmesini isteyerek, değerlendirme sonrası mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Aralık’a erteledi. 31 SORUŞTURMA, 10 DAVA!



Emine Şenyaşar hakkında adalet nöbetine başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana benzer gerekçelerle 31 soruşturma açıldı. Soruşturmaların 10’u davaya dönüştü.