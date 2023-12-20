Emine Şenyaşar’a AKP’li Yıldız’a 'hakaret ettiği' iddiasıyla para cezası

Eşi ve iki oğlu, AKP’li eski vekil İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ve korumaları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar’a, Yıldız’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezası verildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar hakkında Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın 3’üncü duruşması görüldü. Urfa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şenyaşar katılmaz iken, avukatı hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; kimlik tespiti ile başlayan duruşmada iddia makamı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayarak, Şenyaşar’ın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen Şenyaşar’ın avukatı Ali Arslan, “Bahse konu yargılama, kolluk tarafından tutulan tutanak esas alınarak yürümektedir. Bir önceki duruşmada kolluk tarafından tutulan yanlı bilirkişi raporu esas alınmadan tarafsız bir bilirkişiden rapor alınmasını talep etmiştik. TCK’nin 129’uncu maddesinin uygulanması ihtimaline binaen müvekkilin eşi ve çocuklarının katledildiği ve hali hazırda Malatya’da süren dosyanın celbi talep edilmişti. Ancak taleplerimiz yerine getirilmedi. Bu haliyle bir cezanın verilmesi müvekkilin adil yargılama hakkını ihlal edecektir” dedi.

Müvekkilinin hakkındaki suçlamayı ret ettiğini söyleyen Av. Arslan, "Müvekkilimin söylediği öne sürülen sözlerin müştekiye dair söylendiği kabul edilmesi durumunda bile eşi ve iki çocuğu katledilen bir annenin acılı sözleri olarak ele alınması gerekir. Ayrıca söz konusu ‘hakaret’ olarak kabul edilen kelimelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Av. Arslan bu sebeple müvekkilinin öncelikle beraatına, şayet mahkeme aksi kanaatte ise hakaretin haksız bir fiile karşı işlendiği durumu göz önünde bulundurularak ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kararı açıklamak üzere duruşmaya ara veren hakim, aranın ardından Emine Şenyaşar hakkında bin 700 TL para cezasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

HAKKINDA 10 DAVA AÇILDI

Emine Şenyaşar hakkında öldürülen eşi ve çocukları için Adalet Nöbeti tutmaya başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana benzer suçlamalarla tam 31 soruşturma başlatıldı, bunlardan 10’u davaya dönüştü.