Emine Şenyaşar’a Erdoğan’a hakaretten dava: Ağıt yakarken kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi

Eşi ve 2 oğlu eski AKP’li vekilin yakınları ve korumalarınca öldürülen Emine Şenyaşar hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dava açıldı. Dava gerekçesi ise Şenyaşar’ın ağıt yakarken kullandığı ifadeler gösterildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten dava açıldı.

Urfa’da adliye binası önünde 846 gün Adalet Nöbeti tuttuktan sonra eylemini Ankara'da Adalet Bakanlığı önüne taşıyan ve buradaki eylemini 84'üncü gününde sürdüren Şenyaşar hakkında, Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Urfa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Erdoğan ‘mağdur’ olarak yer aldı. Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'nin 579’uncu gününde (8 Ekim 2022) kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava açılan Şenyaşar'ın TCK 53 (Kasti suç gerekçesi ile belli haklardan yoksun bırakma) ve 63 (Hapis cezasından mahsup) maddelerinden cezalandırılması istendi.

Şenyaşar'ın ağıt yakarken kullandığı nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 31 Ekim 2024 tarihinde görülecek.

HAKKINDA 31 SORUŞTURMA, 11 DAVA AÇILDI

Emine Şenyaşar hakkında katledilen eşi ve çocukları için Adalet Nöbeti tutmaya başladığı 9 Mart 2021 tarihinden bu yana benzer suçlamalarla tam 31 soruşturma başlatıldı, bunlardan 11'i davaya dönüştü.