Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Eminönü’nde park halinde bulunan İETT otobüsü, şoförün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otobüsün olduğu, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Eminönü ilçesinde, park halinde duran İETT otobüsü denize düştü.

Olay, saat 08.10 sıralarında Eminönü’nde bulunan İETT Garajı içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kaymaya başlayan otobüs daha sonra denize düştü. Bir süre deniz üzerinde duran otobüs ise daha sonra suya battı.

İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve vinç sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyledi.

İETT Otobüs şoförü Ramazan Şahin, “Araç burada park halindeydi. Saatim geldi, arabaya binecektim. Kumandaya bastım sonra araba kendi kendine gitti. Ne olduğuna artık araba çıkınca göreceğiz” dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, şoförün el freninin çekmeden araçtan inmesi sebebiyle otobüsün kayarak denize düştüğü belirtildi.

İBB, olayda yaralanan ya da can kaybı olmadığını bildirdi.

İBB'nin açıklaması şöyle:

"Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Saat 08.09’da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT Garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) özel halk otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur” ifadelerine yer verildi.