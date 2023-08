Emmy Ödülleri, 'Hollywood grevi' nedeniyle ertelendi

18 Eylül 2023’te yapılması planlanan 75’inci Emmy Ödülleri töreni Hollywood grevleri nedeniyle dört ay ertelendi.

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak bilinen 75. Emmy Ödülleri ertelendi. 2023 Emmy Ödülleri Hollywood'da devam eden grevler nedeniyle 15 Ocak 2024'te sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana ilk kez erteleniyor.

2023 Emmy adayları geçtiğimiz ay açıklanmış, HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylık alarak Emmy'e damga vurmuştu. Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin ve Sarah Snook'un da aralarında bulunduğu dizinin 14 oyuncusu adaylık elde etmişti.

HBO'nun video oyunu Last of Us ise 24 adaylık kazanırken onu 23 adaylık ile The White Lotus ve 21 ile Ted Lasso izlemişti.

HOLLYWOOD'DAKİ GREV

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyeleri maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle 2 Mayıs’ta grev başlatmıştı.

Öte yandan, SAG-AFTRA üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.