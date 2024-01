Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Succession, törene damga vurdu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu.

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.



Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü.



Dizinin yaratıcısı Jesse Armstrong "Diziyi bitirmek büyük bir üzüntü ama bunu yapmak da büyük bir zevkti" dedi.



Tüm aday listesi ve kazananlar şöyle:

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

KAZANAN: Succession



DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

KAZANAN: Kieran Culkin, Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

KAZANAN: Sarah Snook, Succession

EN İYİ MİNİ DİZİ

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

KAZANAN: Beef

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef



KAZANAN: Steven Yeun, Beef



EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ



Lizzy Caplan, Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Riley Keough, DaisyJones & the Six

Ali Wong, Beef



KAZANAN: Ali Wong, Beef

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

KAZANAN: Ebon Moss-Bachrach, The Bear



KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

KAZANAN: Ayo Edebiri, The Bear

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

KAZANAN: The Bear

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Christine Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

KAZANAN: Quinta Brunson, Abbott Elementary

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear



KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfayden, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgård, Succession

KAZANAN: Matthew Macfayden, Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

KAZANAN: Jennifer Coolidge, The White Lotus

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Murray Bartlett, Welcome to Chippendales

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Joseph Lee, Beef

Ray Liotta, Black Bird

Young Mazino, Beef

Jesse Plemons, Love & Death



KAZANAN: Paul Walter Hauser, Black Bird

EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendales

Maria Bello, Beef

Claire Danes, Fleishman is in Trouble

Juliette Lewis, Welcome to Chippendales

Camilla Morrone, Daisy Jones & the Six

Niecy Nash-Betts Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Merritt Wever: Tiny Beautiful Things

KAZANAN: Niecy Nash-Betts Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

EN İYİ SENARYO – DRAMA

Andor - Beau Willimon for One Way Out

Bad Sisters - Sharon Horgan, Dave Finkel & Brett Baer for The Prick

Better Call Saul - Gordon Smith for Point And Shoot

Better Call Saul - Peter Gould for Saul Gone

The Last of Us - Craig Mazin for Long, Long Time

Succession - Jesse Armstrong for Connor's Wedding

The White Lotus - Mike White for Arrivederci

KAZANAN: Succession - Jesse Armstrong for Connor's Wedding

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ

Barry - Bill Hader for Wow

The Bear - Christopher Storer for System

Jury Duty - Mekki Leeper for Ineffective Assistance

Only Murders In The Building - John Hoffman, Matteo Borghese & Rob Turbovsky for I Know Who Did It

The Other Two - Chris Kelly & Sarah Schneider for Cary & Brooke Go To An Aids Play

Ted Lasso - Brendan Hunt, Joe Kelly & Jason Sudeikis for So Long, Farewell

KAZANAN: The Bear - Christopher Storer for System

EN İYİ SENARYO – MİNİ DİZİ

Beef - Lee Sung Jin for The Birds Don't Sing, They Screech In Pain

Fire Island - Joel Kim Booster

Fleishman Is In Trouble - Taffy Brodesser-Akner for Me-Time

Prey - Patrick Aison & Dan Trachtenberg

Swarm - Janine Nabers & Donald Glover for Stung

Weird: The Al Yankovic Story - Al Yankovic & Eric Appel

KAZANAN: Beef - Lee Sung Jin for The Birds