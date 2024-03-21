Emniyet, depoları dolduruyor!

İsmail ARI

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı tiplerde yüzbinlerce gaz kapsülü almak için peş peşe ihaleler düzenleyecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Emniyet, TOMA’larda kullanılmak üzere su boyası, elle atılan gaz bombası, patlayarak yayılan gaz bombası, cop, gaz maskesi, biber gazı tüpü, gaz fişeği gibi toplumsal olay ve eylemlerde müdahalede kullanılacak malzemeler için peş peşe alım yapacak.

İhale ilanlarında yer alan bilgilere göre, farklı tiplerdeki biber gazlarının toplam sayısı ise 330 bini buluyor.

Emniyet’in kısa süre içerisinde düzenleyeceği ihaleler ise şöyle:

• 26 Mart: TOMA ve panzerler su boyası (miktarı açıklanmadı)

• 29 Mart: 15 bin adet elle atılan gaz bombası

• 29 Mart: 50 bin adet dumanla yayılan gaz el bombası

• 29 Mart: 15 bin adet patlayarak yayılan el tipi gaz bombası

• 1 Nisan: 10 bin adet cop

• 1 Nisan: 30 bin 500 adet sis bombası

• 2 Nisan: Biber gazı püskürtücü tüp ve aparatları (miktarı açıklanmadı)

• 2 Nisan: 200 bin adet 40 milimetre üç odacıklı gaz fişeği

• 2 Nisan: 50 bin adet 40 milimetre beş odacıklı gaz fişeği

• 3 Nisan: 40 bin adet gaz süzgeci

• 3 Nisan: 15 bin adet gaz maskesi

SONUCU GİZLENİYOR

Ancak savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için bu ihalelerin de sonuç ilanları açıklanmayacak. Yani ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon TL’ye verildiği, alımların kimlerden yapıldığı gizli tutulacak.