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Emniyet kemeri hayat kurtardı: Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kütahya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Güncel
  • 20.08.2023 22:20
  • Giriş: 20.08.2023 22:20
  • Güncelleme: 20.08.2023 22:21
Kaynak: iHA
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Emniyet kemeri hayat kurtardı: Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
FOTOĞRAF: İHA

Kütahya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakalı ve sürücünün isti belirtilmeyen araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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