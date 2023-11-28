Emniyet müdürleri kaçakçıların ortağı!

Kaçakçılar, “Kaçakçıların kabusu” olarak bilinen polise iftira atıp meslekten attırdı. Sonra, emniyet müdürleriyle kaçak sigara fabrikası kurmak için işbirliği yaptıklarını ve bu yüzden polise kumpas kurduklarını itiraf etti.

İsmail ARI

Her geçen gün yargıda ve emniyet içerinde yaşanan yeni bir skandal patlak veriyor. Samsun emniyetinde yaşananlar yok artık dedirtecek türden. Kaçakçılara operasyon yapan polis S.E. hakkında kaçakçıların şikayetiyle soruşturma açıldı. İddiaya göre kaçakçılar üst düzey emniyet müdürlerini de araya sokarak S.E.’yi emniyetten uzaklaştırdı. S.E. önce açığa alındı, sonra görevden uzaklaştırıldı. 1 yıl 8 ay görevinden uzak kalan polis bu süreçte seyyar satıcılık yaptı. Ardından kendisini şikayet eden kaçakçılardan biri ifadesini değiştirdi ve S.E. önce beraat etti, sonra göreve geri döndü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi’nde görevli polis memuru S.E. peş peşe başarılı operasyona imza attı. Hatta Karadeniz’in en büyük sigara kaçakçılığı operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Birbirleriyle bağlantılı iki ayrı operasyonla 11 milyondan fazla sahte bandrollü makaron (İçinde tütün olmayan sigara kâğıdı ile filtresi) ve yüzlerce paket tütünün yakalanmasını sağladı. Ancak, bu operasyonlardan sonra başına gelmeyen kalmadı.

50 BAŞARI BELGESİ ALDI

Mahkeme depolarına operasyon düzenlenerek mallarına el konulan kaçakçıları tutuklamadı. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra da Samsun Emniyeti’nin en başarılı polisleri arasında gösterilen, “Kuş uçsa haberi olur. Kaçakçıların korkulu rüyası” denilen 16 yıllık meslek yaşamında 50 taltif, devlet başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve takdirname alan S.E. hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

MESLEKTEN ATTILAR

Soruşturma Polis S.E.’den depolarına operasyon düzenlediği tütün kaçakçıları Emrah Metin ile İhsan Yaşar’ın şikâyetiyle açıldı. Hem İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu hem de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı S.E. hakkında soruşturma başlattı. Savcılık soruşturması davaya dönüştürüldü, S.E. hakkında rüşvet almak, Emrah Metin ile İhsan Yaşar hakkında ise rüşvet vermek suçundan dava açıldı. Yargılama süreci beklenmeden polis S.E. önce açığa alındı, ardından da 2022 yılının Kasım ayında meslekten ihraç edildi.

‘KAÇAKÇILARIN KÂBUSUYDU’

“S.E.’ye rüşvet verdim” diyerek yargılanmasına ve meslek ihraç edilmesine dene olan Emrah Metin daha sonra ifadesini değiştirdi. Metin, verdiği ifadelerde şunları anlattı:

“Ben yapay kalp ile hayatımı devam ettiriyorum. Ölüm bana herkesten daha yakın. Savcıya ifade verdikten sonra vicdanen çok rahatsız oldum. Geceleri uyku uyuyamaz hale geldim. Ben hiçbir polise rüşvet vermedim. Doğruları anlatarak vicdanımı rahatlatmak istedim. Polis S.E., sürekli yüklü miktarda malımızı yakalıyordu. S.E.’yi KOM Şube’den attırmak için bir karar aldık. Elbirliğiyle rüşvet vermediğimiz halde para verdik dedik. İftira attığım için de yargılanıyorum. Zaten rüşvet vermiş olsak malımız yakalanmazdı. Hiçbir suçu ve günahı olmayan polisin ekmeği ile oynamanın utancı içindeyim. Samsunda kaçakçılık yapanların korktuğu tek polis S.E.’dir. S.E. kaçakçılık yapanları bilir, haber alır ve yakalar. Kaçakçılık yapan birçok şahıs da kaçakçıların bilgisini S.E.’ye verir. Polis S.E., Samsun’da kaçakçıların kabusu gibiydi, işini yapardı. S.E.’yi görevden aldırmak için Ankara’ya gittik. Taner D. (KOM Daire Müdürü) ve Ali Osman isimli polislerle görüştük.”

‘FABRİKA KURACAKTIK’

Kumpas kurduklarını söyleyen kaçakçılar ile hareket eden Üzeyir S. isimli şahsı ise tanık olarak ifade verdi. Üzeyir S., “Emrah Metin’in S.E.’ye para verdiğini görmedim, duymadım. İhsan Yaşar’ın işyerinde otururken Lokman Müdür ve Gökhan Komiser isimli polisler geldi. İhsan Yaşar, Ankara’dan bir emniyet müdürünün aradığını ve polis memuru S.E. İle ilgili ifade vermesi gerektiğini söyledi. Emniyet’e gittik ifadesini Lokman Müdür aldı.

Aralık ayında İhsan Yaşar’ın Ankara’dan misafirleri geldi. İkisi polis müdürüydü gelenlerin. Restoranda yemek yedik, ben otelde üç kişilik yer ayırttım. Polisleri otele bıraktık, otel ücretini İhsan Yaşar kredi kartı ile ödedi. Bunlar ticaret için gelmişlerdi. Samsun’da İhsan Yaşar ile beraber kaçak sigara fabrikası kuracaklardı. Hatta fabrikaya getirecekleri makinaları konuştular. İhsan bu polis müdürlerine S.E.’den bahsetti onlar da görevden aldırıyoruz dedi.”

POLİSİN KAPISINA DAYANDILAR

Üzeyir S. ifadesinde görevden aldırdıkları polis S.E.’nin kapısına dayadıklarını da anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “İhsan, S.E.’nin kapısına gitti. ‘Ben polis müdürleri ile oturuyorum hatta beraber fabrika kuracağız. Çakıcı bile adamım bana kimse karışamaz’ dedi ve tehditvari şekilde konuştu, küfür etti. Ankara’ya gittik, polis S.E.’yi görevden aldırmak için görüştük. Atatürk Orman Çiftliği taraflarında bir binaya gittik. Taner isimli polis müdürüyle birkaç emniyet müdürü daha vardı. Hatta Enver Paşa dedikleri bir komutan da vardı. ‘Nasıl bir ortama geldik herkes burada’ dedim. S.E.’nin kalemini o gün kırdılar. Yazık ettiler polise, kimse sahip çıkmadı. Kimse polise rüşvet vermedi. Fabrikanın önünde engel olarak S.E.’yi gördüler. Ki haklılar da S.E.’nin her şeyden haberi oluyordu. Polisin ekmeği ile oynadılar.”

SEYYAR SATICILIK YAPTI

Polis S.E.’ye açılan davada ise mahkeme hazırlanan iddianameyi iki defa yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Yargılamanın sonucunda S.E. beraat etti ve göreve iade edildi. 37 yaşındaki S.E. polislikten atılıp göreve dönene kadarki 1 yıl 8 aylık süreçte sokaklarda seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladı.

Ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürü Komiser Lokman T.’den “Görevini kötüye kullandığı için şikâyetçi oldu. Polis S.E., Şube Müdürü Lokman T.’nin “Kaçakçıların kendisinden şikayetçi olması için zorla ifadelerini aldığını, şahıslara baskı kurduğunu ve şahısların ifadelerini bir WhatsApp grubunda paylaşarak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini” ifade etti. Lokman T. ise ifadeyi “Yanlışlıkla paylaşmış olabileceğini” söyledi ve iddiaları reddetti. Samsun Valiliği de Lokman T. hakkında soruşturma izni vermedi. Polis S.E.’nin Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz ile Lokman T. için verilen soruşturmaya yer yok kararı kaldırıldı ve Lokman T.’nin yargılanmasının yolu açıldı.

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RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE GÖNDERDİLER

Samsun Emniyeti polis S.E.’yi yargılandığı süreçte silahını alıp Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. S.E.’nin “İhtiyaç duyduğu tedavisinin sağlanmasını” istendi. Hastane ise S.E.’nin daha önce de ruh sağlığı tedavisi görmediğini, psikiyatrik ilaç kullanmadığı ve ruh sağılığının yerinde olduğunu belirtti.