Emniyet müdürü milletvekilini tanımadı

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin ardından Siirt’te yaşanan mazbata krizinin ardından adliyeye müracaatta bulunmak isteyen DEM parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı.

Müracaatta bulunmak için adliyeye girmek isteyen Sarıtaş’a polis izin vermedi. Sarıtaş, Öztürk’ün çekilmesini isteyerek, "Önümden çekilir misin? Mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bunlar devletin polisleri, senin değil" dedi.

Bu sırada Emniyet Müdürü Öztürk ise Sarıtaş’a, "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin" ifadelerini kullandı. Siirt’te DEM Partinin yüzde 49,64 oyla kazandığı seçimlerde AKP yüzde 37,14 alarak seçimlere itiraz etmişti.