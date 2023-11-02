Emniyete götürüldü: Dilan Polat ve Engin Polat'a ait araçlar sergilenecek

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait araçlar sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki 14 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aranan 13 şüpheliden biri olan çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü.

Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti. Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı. Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.