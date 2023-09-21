Emniyetteki kameralar hukuksuz bulundu

Haber Merkezi

Mardin Barosu’nun İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, emniyet binasında avukat-müvekkil görüşmelerinin yapıldığı odalardaki kameraların kaldırılmasına karar verildi.

Mardin Barosu tarafından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bulunan ilçe ve birimlerinde yer alan avukat-müvekkil görüşme odalarındaki kameraların kaldırılması talebiyle açılan davada emsal bir karar verildi. Mardin 1’inci İdare Mahkemesi, baro tarafından açılan davada, avukat-müvekkil görüşme odasında kamera bulundurulmasının “adil yargılanma” hakkının ihlali olduğu, “hukuka aykırı şekilde delil elde edilmesinin yolunun açılmış olacağı” ve “avukat-müvekkil gizliliğinin ihlal” edildiği gerekçeleri ile uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmesi istendi. Mardin Valiliği adına Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin 1’inci İdare Mahkemesi’ne gönderilen savunmada, 2021 yılında avukat tarafından müdafiye “yanıcı ve yakıcı eşya verildiğinin tutanak ile tespit edildiği” iddia edilerek, kameranın avukat ve şüphelinin “güvenliğini sağlamak” amaçlı olduğu savunuldu.