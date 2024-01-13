Emperyalist çıkar için vurdu

Kızıldeniz’deki ticareti tehlikeye giren ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husilere havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirdi. Kremlin saldırıları “gayrimeşru” olarak nitelerken Husiler Batı’nın saldırılarına karşılık verdi.

Dış Haberler

Gazze’de katliam yapan İsrail’in destekçisi emperyal güçler, Kızıldeniz’deki ticaretleri tehlikeye girince Ortadoğu’yu bölgesel savaşa sürüklüyor. ABD ile İngiltere, Filistin’e destek için Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemileri hedef alan Yemen’deki Husilere ait hedefleri vurdu. İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıklayan Husilerden saldırılara karşılık geldi.

ABD’li yetkililer, en az 12 Husi hedefini vurduklarını bildirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıda Husilerin radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydetti.

Saldırıların, Husilerin eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden ise "Yemen'deki bu saldırılar, ABD ve müttefiklerinin dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki özgürlüğünün tehlikeye atılmasını tolere etmeyeceğimizin mesajı" dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da, bağlantılı hedeflere "gerekli ve orantılı" eylemde bulunduklarını savundu.

Yemen’deki saldırıların ardından petrol fiyatları yüzde 2,5’in üzerinde yükseldi. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tedarik zincirinin etkilenmesi nedeniyle Berlin’deki fabrikasında üretimi iki hafta durdurdu.

HUSİLERDEN MİSİLLEME

ABD ve İngiltere’nin başta başkent Sana olmak üzere 73 saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti. Husiler, saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ile üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

GAYRİMEŞRU SALDIRILAR

ABD’nin Yemen’deki Husiler aleyhine sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kabul ettiği karar tasarısını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Dimitry Peskov ise Yemen’deki saldırıları “gayrimeşru” olarak nitelendirdi.

Bir diğer açıklama ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning’den geldi. Ning, taraflara itidal çağrısı yaptı, Kızıldeniz'in uluslararası ticaret için önemli bir rota olduğunun altını çizdi.

İran’ın başkenti Tahran’da ise, Yemen’e yönelik saldırılarını protesto amacıyla gösteri yapıldı.

Pentagon 6 Aralık’ta Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmişti. Husilerin saldırıları, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’sinin yapıldığı Süveyş Kanalı’ndan geçişleri tehlikeye attı.

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ABD VE İNGİLTERE’NİN YEMEN’E SALDIRILARI

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ERDOĞAN’IN ELEŞTİRİSİNE LONDRA’DAN YANIT

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilere yönelik askeri müdahaleyi eleştirdi. Erdoğan, "Orantısız güç kullanıldı. Şu anda Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler" dedi. Bu sözlere yanıt veren İngiltere Başbakanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na işaret ederek “meşru müdafaa” hakkının kullanıldığını belirtti.