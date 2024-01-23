Emre Barca'nın ilk kitabı 'Kabul' Ardis Kitap etiketiyle raflarda

Genç edebiyata meraklı bir çizgi oluşturmaya gayret eden Ardis Kitap, 2024’ü Emre Barca'nın şiir kitabıyla karşılıyor.

Genç edebiyata meraklı bir çizgi oluşturmaya gayret eden Ardis Kitap, 2024’ü bir şiir kitabıyla karşılıyor.

Emre Barca’nın ilk kitabı 'Kabul', unutulmuş rüyaların, kaybolan insanların, yersiz umutların dünyasından çocukluğun tuhaf gecelerine, gündüzlerin amansız çirkinliğine çağırıyor bizi.

Öz elleriyle gözlerini çıkartan Oedipus’un dere tepe yürüyüşüne, Hallac-ı Mansur’un darağacındaki duasına bir selam, sesten mürekkep bir armağan. Kapak resmi illüstratör Bilgi Seven tarafından çizilen “Kabul" 19 Ocak tarihinden itibaren online mağazalarda ve kitabevlerinde satışa açıldı.

Bültenden:



"Ben iyiyim, iyiyim, ama bazen saçlarımı taradı arsız gölgeler, peşimde taklalar atan neşeli güvercinler var yani, neden ağlayayım.

tanısaydım biraz belki hiç de ağlamazdım, silmezdim hiçbir hayaleti kulaklarımdan, bana bakmayın, bakın yolun ağır ağır kıvrılışına-günler var ki anlamıyorum olup biteni, yine de bırakmasalar beni, çok ağlıyorum, elimden tutsa artık sakin bir yılan gözlerinde tanrılar olan.”

EMRE BARCA KİMDİR?1981 doğumlu Emre Barca’nın çocukluğu ve ilk gençliği Bursa’da geçti. Lisans ve yüksek lisansını İstanbul’da, doktorasını Lancaster’da tamamladı. Çeviri ve uyarlamalar yaptı, çeşitli mecralarda yazıları yayınlandı, üniversitelerde ders verdi. Emre Barca, eşi Tuba, kızları Ayşe ve Meryem ile istanbul’da yaşamaktadır.

Kitapla ilgili detaylı bilgiye ve okuma parçasına www.ardiskitap.com adresinden erişilebilir.