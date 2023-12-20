Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler'in koridordaki görüntüleri ortaya çıktı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Faruk Koca'nın yumruk ve tekmelerle saldırdığı hakem Halil Umut Meler ile koridordaki görüntülerine ulaşıldı.

Güncel
  • 20.12.2023 14:52
  • Giriş: 20.12.2023 14:52
  • Güncelleme: 20.12.2023 15:10
Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler'in koridordaki görüntüleri ortaya çıktı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yeni görüntüleri tespit edildi.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında oynanan karşılaşmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler'in yan yana yürürken konuştukları görülüyor.

Meler’in ‘saldırıyı planlamakla’ suçladığı Emre Belözoğlu’ndan yanıt
BirGün'e Abone Ol

 

 

 