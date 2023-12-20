Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler'in koridordaki görüntüleri ortaya çıktı
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Faruk Koca'nın yumruk ve tekmelerle saldırdığı hakem Halil Umut Meler ile koridordaki görüntülerine ulaşıldı.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yeni görüntüleri tespit edildi.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında oynanan karşılaşmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Emre Belözoğlu ve Halil Umut Meler'in yan yana yürürken konuştukları görülüyor.
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