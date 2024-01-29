Emre Belözoğlu’ndan Seçil Erzan açıklaması

‘Fatih Terim Fonu’ olarak bilinen sisteme dahil edilmesi hakkında konuşan Emre Belözoğlu, “Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık” dedi.

Seçil Erzan’ın kurduğu ‘Fatih Terim Fonu’na dahil olması hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Bir süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik" dedi.

Belözoğlu, bu dolandırıcılık davasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

NE OLMUŞTU?

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan, tutuklu olarak yargılanıyor. Seçil Erzan’ın yüksek kârlı fon vaadiyle kandırdığı Emre Belözoğlu'nun verdiği paranın 400 bin dolarını Ankaralı iş insanı Cevdet Ağaçlı'dan aldığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer almıştı. 4.2 milyon dolar kaptıran Emre Belözoğlu’nun bu paranın 500 bin dolarını Acun Ilıcalı’dan aldığı ortaya çıkmıştı.