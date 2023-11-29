Emre Belözoğlu’nun avukatı, DenizBank’ın açıklamasını yalanladı

Futbolda dolandırıcılık davasında ismi geçen Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu, DenizBank'ın açıklamasını yalanlarken bankanın bir yandan Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulunurken Erzan'ı banka genel müdürlüğüne götürüp bir yandan lehine delil yaratmasının 'savunulabilecek bir tarafı olmadığını' söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim'in DenizBank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vermesiyle başlayan ve 'Fatih Terim Fonu' olarak adlandırılan dolandırıcılık zincirinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adının geçtiği davada fona para yatıran isimlerden Belözoğlu'nun avukatı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu açıklamalarda konuştu.

"FONA GİRİP ÇIKAN KİŞİ SAYISI 48"



Fona 5 milyon dolar yatırdığı belirtilen Emre Belözoğlu'nun avukatı Mosturoğlu, Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu. Dava hakkında bilgi veren Mosturoğlu, fona girip çıkan kişi sayısının 48 olduğunu, bunların 8'inin futbol dünyasından olduğunu belirtti.

'KAYIP 11 MİLYON DOLAR'

Dolandırıldığı söylenen kişi sayısının ise 18 olduğunu ifade eden Mosturoğlu, Seçil Erzan'ın nerede olduğunu açıklayamadığı, kayıp 11 milyon dolardan bahsetti:

"20 kişi yatırdıklarından fazlasını aldı. Bunların aldığı toplam tutar 13 milyon dolar seviyesinde. 10 kişi ise TL olarak fona para yatırdı. Bunlara da fazladan 16.6 milyon TL ödendi. Erzan'ın açıklayamadığı kimde olduğu bilinmeyen ve kayıp 11 milyon dolar var."

'ERZAN'IN ÇOK KORKTUĞU KAPALIÇARŞI'DAKİ İSİM'

"Eğer Erzan bugüne kadar sustuğu gibi susmaz ve para trafiğini tüm detaylarıyla birlikte açıklarsa görülmekte olan dava başka soruşturmaları da doğurabilir" diyen Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği, kendisinden korktuğunu açıkça söylediği, Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu, çok çok önemli. Bu ismin önemini anlayabilmeniz için şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi."

"SEÇİL ERZAN'IN TELEFONUNDAN SİLİNENLERDE NE VAR?"

"Fonun adının Fatih Terim olması ve o ismin ağırlığıyla fona yatırım yapıldığı gerçeği yok mu?" sorusunu da yanıtlayan Mosturoğlu, "Seçil Erzan tarafından işletilen bu sözde fon, kamuoyunda ‘Fatih Terim Fonu' şeklinde isimlendirilerek Fatih Terim ile ilişkilendirilmiş olsa da mevcut tek ceza dosyasındaki durum bunu yansıtmıyor" dedi.

"SAVUNULABİLECEK BİR TARAFI YOK"

Mosturoğlu, DenizBank'ın açıklamasını da yalanladı ve bankanın sorumlu olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bu sözde fonun mağdurlarının bir kısmına bu fona Fatih Terim'in de yatırım yaptığı Seçil Erzan tarafından söylenmişse de sözde fon mağdurlarını yatırım yapmaya ikna eden en güçlü motivasyon kendilerine bu fonun, bankanın iki tepe yöneticisi tarafından yönetildiğinin söylenmiş olması. Bu iki isim bankacılık dünyasının çok önemli ve başarılı yöneticisi. Tabii ki bu konu tamamen Seçil Erzan tarafından, sözde fona yatırım yapmalarını sağlamak için şikayetçilere söylenmiş büyük bir yalan. Ancak, 7 Nisan 2023'te bankanın, Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçacağını belirterek tutuklanmasını isterken Erzan'ı banka genel müdürlüğüne götürüp, bir yandan lehine delil yaratmasının savunulabilecek bir tarafı yok. Ha bu noktada, Seçil Erzan'ın yaptığı iddia edilen fiiller ister dolandırıcılık olsun, isterse zimmet olsun… Kendisine ait özel telefondan silinen ve banka için bu riske girmeye değecek kadar önemli olan SMS, WhatsApp, ses ya da fotoğraf ne? Bu da akıl karıştırıyor."

Futbolcuların fon için verdikleri paranın kayıt dışı olmadığına da dikkat çeken Mosturoğlu, dosyadan ayrılan ve haklarında tefecilik suçlaması yapılan kişilerin durumunun ise farklı olduğunu söyledi.