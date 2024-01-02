Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Geniş kesimlerin “1 Kadın 1 Erkek” dizisiyle tanıdığı oyuncu Emre Karayel’in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Emre Karayel acı haberle yıkıldı. Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi.
Demet Evgar ile birlikte rol aldığı “1 Kadın 1 Erkek” dizisiyle ünlenen, kariyerine “Kardeşlerim” dizisiyle devam eden oyuncu Emre Karayel’in annesi Türkan Onat 86 yaşındaydı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Karayel, şunları yazdı:
“Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin.”
Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.
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