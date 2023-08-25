"En büyük sorun enflasyonun yarattığı gelir erozyonudur"

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'de yapışkan hale gelmiş bir enflasyon sorunu olduğuna dikkati çeken İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyondan daha önemlisinin enflasyonun yarattığı gelir erozyonu olduğunu söyledi. İş Bankası'nın 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA’ya konuşan Aran, enflasyonun özellikle ücretli ve emekli kesimde yarattığı gelir erozyonuna dikkat çekerek bunun gelir gelir dağılımını bozduğunu belirtti. Aran, “Bence en büyük iç kırılganlığımız bu" dedi.

BÜYÜK KESİM ASGARİ ÜCRET ALIYOR

Türkiye'de çok önemli bir kesimin artık asgari ücretle çalışır hale geldiğini ve bunun bir problem olduğunu vurgulayan Aran, her ekonomide orta sınıfın alım gücünün azalması ya da yukarı çıkması halinde çok büyük sorunlar yaşandığını kaydetti.

İçeride enflasyonun gelir dağılımına olumsuz etkisinin yanı sıra iki önemli sorun daha bulunduğunu vurgulayan Aran, şöyle devam etti: Bunlardan biri de büyümenin yapısı ve tüketime dayalı olması. Artık büyüme rakamına odaklanmamızın bizi yanılttığını düşünüyorum. Sağlıksız bir büyüme var. Tüketime dayalı enflasyonla beslenen bir büyüme değil, gerçekten herkesi tatmin eden, sürdürülebilir, sağlıklı bir büyüme olması çok önemli.

DIŞ BORÇ KILIÇ GİBİ SALLANIYOR

"Şu anda kılıç gibi sallanan kısa vadeli kırılganlığımız, ödememiz gereken dış borç rakamı" diyen Aran, “207,3 milyar dolarlık dış borcumuz ve 60 milyar dolarlık cari açık… Toplam 267,3 milyar doları bir yıl içerisinde hangi rezervle, nasıl bir dış kaynakla finanse edeceğimiz konusu” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili görüşlerini de aktaran Aran, açıklanan her OVP'de hedefler bulunduğunu ancak bunlara nasıl ulaşılacağının detaylarının olmadığını söyledi.