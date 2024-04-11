En çok bayramlaşan parti CHP oldu

Bayramlaşmaların en yoğun partisi CHP oldu. CHP, aralarında AKP, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP, BTP, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi’nin aralarında bulunduğu 16 partinin heyetleri ile bayramlaştı.

Siyasi partilerdeki bayramlaşma ziyaretlerinde, yerel seçim sonuçları, İsrail ile Türkiye’nin ticari ilişkileri ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gündeme gelirken; esprili diyaloglara ve renkli görüntülere de sahne oldu. Türkiye ekonomisinin de konuşulduğu bayramlaşma programlarında bayramın birleştirici yanı ifade edildi. Siyasi parti temsilcileri bayramlaşmaya gittikleri partilere çiçek ve çikolata götürürken, çay ve yiyeceklerle karşılandı.

Şeker Bayramı'nın ikinci gününde gün boyu siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

EN ÇOK BAYRAMLAŞAN PARTİ CHP

Bayramlaşmaların en yoğun partisi CHP oldu. CHP, aralarında AKP, MHP, İYİ Parti, DSP, DEM Parti ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP, BTP, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi’nin aralarında bulunduğu 16 partinin heyetleri ile bayramlaştı.

AKP, HÜDA PAR İLE BAYRAMLAŞTI

İYİ Parti ise AKP, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşırken; MHP, AKP, DSP, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı. HDP ve Yeşil Sol Parti heyetleri bayram ziyaret ve kabullerini birlikte gerçekleştirdi. Heyetler, CHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bir araya geldi. 8 partiyle bayramlaşan AKP’yi CHP, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret etti.

DSP, PROGRAM SARKINCA ÇİKOLATAYI BIRAKIP GİTTİ

Partilerin bayramlaşma programlarında yaşanan sarkmalardan dolayı Gelecek Partisi heyetinin gecikmesi üzerine CHP heyeti, belirlenen saatten sonra ziyaretine başladı. CHP heyetinin ziyareti sırasında partiyi ziyaret eden DSP heyeti bir süre bekledi. Ancak daha sonrasında getirdikleri çikolatayı bırakarak diğer programlarına geç kalmamak için Yeniden Refah Partisi’nin genel merkezinden ayrıldı. Öte yandan bayramlaşma ziyaretlerinde asansörde karşılaşalan bazı parti heyetleri, burada bayramlaştı.

“HEPSİ KİLO YAPIYOR”

CHP heyeti, Şeker Bayramı dolayısıyla MHP’yi ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki CHP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar’dan oluşan MHP heyeti ağırladı. Bayram ziyaretlerinin vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildiği ifade edilen sohbette çay ve yiyecek ikramlarına ilişkin esprili anlar da yaşandı. MHP ve CHP heyetlerinin bayramlaşmasında Karakaya, Demir’e “Çay alıyorsunuz ama bir şey yemiyorsunuz” dedi. Demir’in “Hepsi kilo yapıyor” demesi gülüşmelere neden oldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ, İYİ PARTİ HEYETİNİ SULTAN ÇAYI İLE KARŞILADI

Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti heyetlerinin bayramlaşmasında da kameralara renkli görüntüler yansıdı. Yeniden Refah Partisi ziyareti esnasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu’ya “Sultan Çayı” ikram edildi.

“RAHATLADIK, MUTLU OLDUK”

Yeniden Refah Partisi'ni, AKP'den Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın ziyaret etti. Sohbet sırasında YRP Gene Başkan Yardımcısı Uğurlu, "Biraz da siyasete girelim" diyerek, "Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Televizyonda izlediğimiz AKP taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler; 'Hiçbir yerde YRP yüzünden AKP belediye kaybetmedi.' Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇAYIMIZ VAR”

İYİ Parti’ye bayram ziyaretinde bulunan CHP heyeti, genel merkezden ayrılırken AKP heyeti ile karşılaştı. CHP ve AKP heyetleri ayak üstü bayramlaştı. AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Sert başkanlığında CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden AKP heyeti ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka arasında “çay” sohbeti yaşandı. Nazlıaka, AKP’li bayram heyetini uğurlarken “Daha çayımız var. Bitirmeden gitmeyelim” dedi. AKP’li heyet çayı ikramından sonra CHP’den ayrıldı.