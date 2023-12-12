En çok ‘Gazze’ aratıldı

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2023 yılında kullanıcıların çeşitli alanlarda en çok aradığı sözcükleri duyurdu. Haber alanında Maraş depremleri ise üçüncü sırada yer aldı.

1 Ocak-27 Kasım tarihlerini kapsayan listede Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla Gazze'de başlayan savaş, haberler alanında 2023'ün en fazla arama yapıldığı söz konusu oldu. İsrail-Hamas savaşı, Titan denizaltısının trajik sonucu takip etti. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli iki deprem ise en çok aranan haberler sıralamasında üçüncü oldu.

Google'da aranan kişiler listesinde Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Buffalo Bills'in oyuncusu Damar Hamlin birinci sırada yer aldı. Ocak ayında sahadayken kalbi duran ve kalp masajıyla hayata tutunan Hamlin, günlerce yurtta komada kalmıştı. İkinci sırada kar küreme makinesi altında ağır yaralanan aktör Jeremy Renner ile ilgili aramalar yer aldı. 2023'te hayattaki gözü yuman "Rock'un kraliçesi" Tina Turner ve aktör Matthew Perry çok aranan kişiler arasında yer aldı.