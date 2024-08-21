En çok tercih edilen 2. el arabalar hangileri?

Ülkemizde yer alan yüksek vergiler sebebiyle araç sahibi olmak isteyen yurttaşların büyük bir çoğunluğu ikinci el araba seçeneklerine yöneliyor. Alış ve satışta kendini güvende hissetmek, zarar etme riskini en aza indirgemek isteyen yurttaşlar ise en çok tercih edilen ikinci el araba markalarına ve modellerine yöneliyor. Peki, Türkiye'de ikinci el piyasasında en çok satılık ilanına çıkarılan araba marka ve modelleri hangisi?

İnternet üzerinden ikinci el araba alışverişi imkanı sunan arabam.com 2023 Şubat ayında en çok satışa çıkarılan araçların marka ve model verisini paylaştı. En çok tercih edilen ikinci el markaları başında Renault yer alırken Fiat, Volkswagen ve Ford markaları da oldukça yaygın olduğu görüldü.

Paylaşılan verilerde şubat ayında ilandaki araçların sadece yüzde 20,4'ü 200 bin TL ve altında kalırken 800.000 TL ve üzerinde fiyat biçilen ikinci el otomobillerin oranı, yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL ARABA MARKALARI

Paylaşılan verilere göre; en çok tercih edilen ikinci el araba markalarında yüzde 21 oranla en çok Renault markalı arabalar bulunuyor. Bu markayı yüzde 19'la Fiat, yüzde 14 ile Volkswagen, yüzde 13 ile Ford takip etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

Renault Clio, en çok tercih edilen ikinci el araba modeli oldu. İlandaki araçların yüzde 14'ü Clio'dan oluşuyor. Bu otomobili yüzde 12 ile Astra ve Megane, yüzde 11 ile Egea ve Focus, yüzde 10 ile de Corolla takip etti.