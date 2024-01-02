En düşük emekli aylığına düzenleme geliyor: Kulislerde konuşulan rakam ne?

İktidara yakın medyanın kulislerden aktardığına göre, en düşük emekli aylığına düzenleme gelmesi bekleniyor. Kulislerde en düşük emekli aylığının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor.

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesini bekliyor.

İktidara yakın Sabah'ın AKP kulislerinden aktardığına göre, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor. Yurttaşın beklentilerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletildiği belirtildi.

AKP kurmayları yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak kabinede konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulislerde, rakamın 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak" demişti.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin de içinde olduğu torba kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması sonrası Meclis çalışmalarına ara verdi. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.