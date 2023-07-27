En düşük memur maaşı 22 bin TL değilmiş

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporu, “en düşük memur maaşı 22 bin TL” söyleminin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Rapora göre, en düşük memur maaşı 20 bin 352 TL oldu.

Mustafa KÖMÜŞ

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı çalışan Strateji ve Bütçe Başkanlığı 21 Temmuz’da Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu’nu yayımladı. Rapor “en düşük memur maaşı 22 bin TL” oldu söylemini yalanladı.

Başkanlığın raporuna göre en düşük memur maaşı 20 bin 352 TL oldu. En yüksek memur maaşı ise 59 bin 850 TL, ortalama memur maaşı ise 22 bin 419 TL oldu. Yani en düşük memur maaşı dedikleri ortalama memur maaşı oldu.

Raporda memur maaşlarının 2002’den bu yana olan seyri de yer aldı. Buna göre 2002 Aralık ayında ortalama memur maaşı en düşük memur maaşının 1,4 katıyken şu anda sadece 1,1 katı. Yeni en yüksek memur maaşı ise 2002’de en düşük memur maaşının neredeyse 10 katıyken şu anda 3 katı bile değil.

Emekli maaşlarının durumu da raporda kendine yer buldu. Buna göre ortalama emekli aylığı 2002’de 502 TL, ortalama memur maaşı ise 577,9 TL’ydi. İki maaşın birbirine oranı 1,14’tü. Bugün ise ortalama emekli maaşı 10 bin 121 TL oldu.

Bugün ortalama memur maaşı, ortalama emekli maaşının 2,2 katına yükseldi. Bu veriler de emeklilerin her kesimden daha fazla ezildiğini gösteriyor.