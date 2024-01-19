En hızlı interneti hangi şirket sağlıyor? İşte Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı

Speedtest isimli uluslararası platformun her yıl ülkeler bazında internet hız verilerini paylaşmasıyla Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı da belli olmuş oldu. Özellikle yeni eve taşınan ve evlerine internet bağlatmak isteyen yurttaşların en hızlı interneti hangi şirket sağlıyor araştırmalarına kaynaklık edecek bu veri ile Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı ve ortalama kaç MB/S internet verdiği belli oldu. Peki, En hızlı interneti hangi şirket sağlıyor? İşte Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı!

En hızlı interneti hangi şirket sağlıyor | Ookla'nın speedtest.org adlı platformu her yıl ülkeler bazında internet servis sağlayıcılarının kullanıcılarına ne kadar hızda internet sunduğuna dair verilerini paylaştı. Speedtest'in paylaştığı verilerle Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı da hem sabit internet hem de mobil internet hızları açısından da belli olmuş oldu.

Türkiye internet hızında Afrika'nın gerisinde

Speedtest 2023'ün son çeyreğine ait internet hız verilerini paylaştı. Speedtest'in paylaştığı internet hız verilerine göre ülkeler sıralamasında Türkiye 39.78 Mbps ortalama internet hızı ile 109. sırada kaldı. Türkiye'nin hemen üzerinde yer alan Burkina Faso, Kongo vb. Afrika ülkelerinin yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

En hızlı interneti hangi şirket sağlıyor?

Speedtest'in paylaştığı verilere göre Türkiye’de sabit internet için ortalama indirme hızı 39.78 Mbps iken, yükleme hızı 11.83 Mbps. Sabit internette en hızlı interneti sağlayan şirket ortalama 66.57 Mbps, mobil internette en hızlı interneti sağlayan şirket ortalama 56.73 Mbps'de kaldı.

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı şirketleri Speedtest'in 2023'ün son çeyreği için hazırladığı verilerle belli olmuş oldu. Aşağıdaki listelerde sabit internet ve mobil internet için en hızlı internet sağlayıcılarının sıralamalarını ve Mbps cinsinden ortalama indirme hızlarını inceleyebilirsiniz.

En hızlı sabit internet

Sıra Şirket Ortalama İndirme Hızı 1. TurkNet 66.57 Mbps 2. Turkcell 47.77 Mbps 3. Turksat 47.51 Mbps 4. Türk Telekom 32.01 Mbps 5. Vodafone 30.42 Mbps

Listeye göre en hızlı sabit interneti 66.57 Mbps ile TurkNet, onun ardından 47.77 Mbps ile Turkcell, 47.51 Mbps ile Turksat, 32.01 Mbps ile Türk Telekom, 30.42 Mbps ile Vodafone servisi sağlıyor.

En hızlı mobil internet

Sıra Şirket Ortalama İndirme Hızı 1. Turkcell 56.73 Mbps 2. Türk Telekom 30.78 Mbps 3. Vodafone 20.36 Mbps

SpeedTest'in paylaştığı Llsteye göre en hızlı mobil interneti 56.73 Mbps ile Turkcell, onun ardından 30.78 Mbps ile Türk Telekom, 20.36 Mbps ile Vodafone veriyor.