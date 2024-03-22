En iyi 10 genç futbolcu: Arda ve Kenan da listede

Goal Dergisi, en iyi 50 genç futbolcu listesini yayınladı. Listede ilk 10'da A Milli Takım oyuncuları Kenan Yıldız ve Arda Güler de yer aldı.

Spor 22.03.2024 13:38 Giriş: 22.03.2024 13:38

Güncelleme: 22.03.2024 13:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos