En iyi 10 genç futbolcu: Arda ve Kenan da listede
Goal Dergisi, en iyi 50 genç futbolcu listesini yayınladı. Listede ilk 10'da A Milli Takım oyuncuları Kenan Yıldız ve Arda Güler de yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen yayınlarından 'Goal' Dergisi, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en iyi 50 futbolcu listesini yayınladı.
Listenin ilk 10'unda Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız ile Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de yer aldı.
İlk 10'da yer alan isimler şunlar oldu:
1- Lamine Yamal (Barcelona)
2- Endrick (Palmeiras - Real Madrid)
3- Warren Zaire-Emery (PSG)
4- Mathys Tel (Bayern Münih)
5- Arda Güler (Real Madrid)
6- Vitor Roque (Barcelona)
7- Kobbie Mainoo (Manchester United)
8- Kenan Yıldız (Juventus)
9- Claudio Echeverri (River Plate - Manchester City)
10- Leny Yoro (Lille)
2- Endrick (Palmeiras - Real Madrid)
3- Warren Zaire-Emery (PSG)
4- Mathys Tel (Bayern Münih)
5- Arda Güler (Real Madrid)
6- Vitor Roque (Barcelona)
7- Kobbie Mainoo (Manchester United)
8- Kenan Yıldız (Juventus)
9- Claudio Echeverri (River Plate - Manchester City)
10- Leny Yoro (Lille)
Listede son haftalarda adından sıkça söz ettiren Barcelona'nın stoperi Cubarsi 17., Newcastle United'da bu sezon 17 Premier Lig maçına çıkan Lewis Miley 19., Milanlı Camarda ise 28. sırada yer aldı.