En kanlı yıl

Dış Haberler

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nde saldırıları sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 807’ye, yaralı sayısının ise 55 bin 915’e yükseldiğini aktardı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki mülteci kamplarına ilerlerken, Birlemiş Milletler (BM) bu nedenle 150 bin Filistinlinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da şimdiye kadar toplam 504 Filistinlinin öldürüldüğü 2023 yılının, BM'nin ölümleri kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu kaydetti. İran’da, İsrail istihbarat servisi Mossad’la bağlantı olmakla suçlanan biri kadın dört kişinin idam edildiği duyuruldu. İran yargısına bağlı Mizan ajansının yayımladığı haberde, "Siyonist rejimle bağlantılı sabotaj ekibinin dört üyesi yargılamanın ardından bu sabah idam edildi" ifadesi yer aldı.

BİBİ’NİN GÖRÜŞMESİ İPTAL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi. Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi. İsrail basını, Savaş Kabinesi'nin, önceki akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağını yazmıştı.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE

Çatışmalar sürerken Hamas heyetinin, Mısır'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ateşkes planını incelemek üzere dün başkent Kahire'ye gittiği belirtildi. AFP'nin haberine göre Hamas'a yakın kaynaklar, üç aşamalı planın yenilenebilir ateşkesler, karşılıklı mahkûm takası ve savaşı sona erdirecek bir ateşkes öngördüğünü söyledi. Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'de nihai ve tam ateşkes sağlanmasına yönelik her türlü öneriye açık olduklarını ancak İsrail ya da ABD'nin “tankla” getireceği yönetimlere karşı olduklarını söyledi.