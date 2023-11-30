En tartışmalı iklim zirvesi

COP28 BM İklim Değişikliği Zirvesi dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden biri olan BAE’de başlıyor. Zirvenin adresine yönelik tepkiler ise devam ediyor.

Haber Merkezi

Dünya liderleri bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde başlayacak COP28 BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde buluşuyor. Ancak zirveye dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden biri olan BAE’nin ev sahipliği yapması tartışmalara yol açtı. Zirvenin başkanlığını da Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin CEO’su Sultan El Cabir’in yapacak olması da tepkileri tetikledi.

Ülkelerin sekiz yıl önce COP21’de karbon emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik adımları bu zirvede gözden geçirilecek. Ülkeler Küresel Durum Değerlendirmesi (GST) ile karşı karşıya kalacak. BM kısa bir süre önce atmosferdeki sera gazlarının 2022 yılında rekor seviyeye ulaştığını duyurmuştu. Rapora göre, 2030 yılına kadar küresel karbon emisyonları 2019 seviyelerine kıyasla sadece yüzde 2 oranında azalacak. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için gereken oran ise yüzde 43. Zirvenin tüm zamanların en sıcak yıllarından biri olarak görülen 2023’te gerçekleşmesi ayrı bir öneme sahip. Eylül ayında aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu 200’den fazla sivil toplum kuruluşu, BAE hükümetine COP28 öncesinde bazı talepleri yerine getirmesi için açık bir mektup yazdı. Mektupta, işgücü reformları yapılması ve petrol ve gaz üretimini artırma planlarından vazgeçilmesi çağrısının yanı sıra BAE’nin COP28 katılımcılarını gözetlemekten kaçınması talep edildi.

BAE de bu mektuba karşılık, çevre aktivistlerinin zirve sırasında protesto eylemleri için “Barışçıl bir şekilde toplanmalarına” izin vereceğini söyledi. AA’nın haberine göre fosil yakıtlardan çıkış ve fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik müzakereler gündemin en kritik konularının başında geliyor.

FOSİL YAKIT İÇİN TARİH

Düşünce kuruluşu Power Shift Africa Direktörü Mohamed Adow ise emisyonların artmaya devam ettiğine ve iklim krizi karşısında en kırılgan toplumların dünyanın dört bir yanında acı çektiğine işaret ederek, "COP28, fosil yakıtların terk edilmesi için tarih belirlediğimiz bir an olmalı" çağrısında bulundu.

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70 BİN KİŞİ KATILACAK

COP, 1992 yılında kurulan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) karar alma organı. 1992 yılında kurulan UNFCCC’yi imzalayan 197 ülkeden temsilcinin zirveye katılımı bekleniyor. COP28’e 140’tan fazla devlet başkanı ve hükümet lideri katılacak. Toplam katılımcı sayısının 70 bini aşması bekleniyor.