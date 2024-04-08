En ucuz baklava 600 TL

EKONOMİ SERVİSİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) daha önce belirlediği baklavanın standardında değişikliğe gitti. Baklavanın şeker oranı yüzde 35-45’ten yüzde 30-42’ye indirildi.

Şeker Bayramı’nda Türkiye’de 6 bin ton baklava tüketilmesi beklenirken Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklava fiyatlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor.”