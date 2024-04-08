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En ucuz baklava 600 TL

Güncel
  • 08.04.2024 06:00
  • Giriş: 08.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 08.04.2024 07:52
En ucuz baklava 600 TL
Fotoğraf: AA

EKONOMİ SERVİSİ 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) daha önce belirlediği baklavanın standardında değişikliğe gitti. Baklavanın şeker oranı yüzde 35-45’ten yüzde 30-42’ye indirildi.

Şeker Bayramı’nda Türkiye’de 6 bin ton baklava tüketilmesi beklenirken Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklava fiyatlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor.”

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