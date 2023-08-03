En yaşanabilir şehirler listesi: Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci

The Economist Avrupa'nın en yaşanabilir şehirler listesini yayınladı. Savaştaki Ukrayna’nın başkenti Kiev listenin en sonunda bulunurken İstanbul ise sondan ikinci sırada yer alabildi.

Avrupa'nın en yaşanabilir kentleri sıralamasında son sırada Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın başkenti Kiev yer alırken, İstanbul kendisine sondan ikinci sırada yer bulabildi.

The Economist çatısı altındaki Economist Intelligence Unit’in hazırladığı yaşanabilir şehirler endeksinde, küresel olarak şehirlerin, yaşanabilirlik değerlendirmesini, kültür ve çevre, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı ve istikrar gibi beş alanda puanlayarak oluşturulan listede İstanbul sondan bir önceki konumda yer aldı.

Avrupa’nın özellikle batısındaki şehirler dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alırken, Avrupa’nın doğusuna gittikçe şehirler sıralamada geriliyorlar.

Avrupa’nın en az yaşanılır şehri savaştaki Ukrayna’nın başkenti Kiev olarak belirlenirken, İstanbul, Kiev’in sadece bir basamak üstünde yer alarak Avrupa’nın en az yaşanabilir ikinci şehri oldu.

Avrupa’nın en yaşanabilir beş şehri sıralaması ise şu şekilde:

Viyana (98,4 puan)

Kopenhag (98,0 puan)

Zürih (97,1 puan)

Cenevre (96,8 puan)

Helsinki (95,6 puan)