En yüksek katılım Kerkük’te

Dış Haberler

Irak’ta halk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) dışındaki 15 vilayette İl Genel Meclislerini seçmek için sandık başına gitti. Irak genelinde seçime katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. 18 yıldır yerel seçim yapılmayan Kerkük, yüzde 66 ile en yüksek katılımın gerçekleştiği vilayet oldu.

Kürtlerin ayrı listeler halinde girdiği seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) büyük oranda oy alırken onu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) takip etti. Türkmenler ise "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi"yle katıldıkları yerel seçimlerde Kerkük Valiliği’ni hedefliyor. Irak Yüksek Seçim Komisyonu, seçimin ön sonuçlarını bugün 18.00’de açıklayacaklarını duyurdu.