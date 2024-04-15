'En zeki şehir' araştırması: İlk 10'da hangi iller var?

Türkiye'nin Zeka Testleri Araştırma Merkezi tarafından toplam 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre en zeki il 105.20 IQ ile Eskişehir oldu. Testte en düşük ölçüm ise 94.19 ile Bingöl olarak belirlendi.

Güncel 15.04.2024 11:15 Giriş: 15.04.2024 11:15

Güncelleme: 15.04.2024 12:00 Kaynak: İHA

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