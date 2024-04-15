'En zeki şehir' araştırması: İlk 10'da hangi iller var?
Türkiye'nin Zeka Testleri Araştırma Merkezi tarafından toplam 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre en zeki il 105.20 IQ ile Eskişehir oldu. Testte en düşük ölçüm ise 94.19 ile Bingöl olarak belirlendi.
Türkiye’nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre en zeki il Eskişehir olarak belirlendi.
Toplam 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanı esas alınarak çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi.
Yapılan testte en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.
Teste göre en zeki şehir Eskişehir oldu. Eskişehir'den toplam 13 bin 656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.
En zeki 20 il şu şekilde açıklandı:
1-Eskişehir: 105.20 IQ
2-Ankara: 104.91 IQ
3-İzmir: 104.51 IQ
4-Muğla: 104.12 IQ
5-Çanakkale: 104.02 IQ
6-İstanbul: 104.02 IQ
7-Kocaeli: 103.85 IQ
8-Balıkesir: 103.59 IQ
9-Bursa: 103.47 IQ
10-Kırklareli: 103.36
11 Trabzon: 103.37 IQ
12 Antalya: 103.29 IQ
13 Tekirdağ: 102.82 IQ
14 Zonguldak: 102.68 IQ
15 Yalova: 102.58 IQ
16 Karaman: 102.52 IQ
17 Uşak: 102.37 IQ
18 Konya: 102.36 IQ
19 Rize 102.32 IQ
20 Denizli: 102.14 IQ