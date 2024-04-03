ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 124,63 oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre; ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre; TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -%0,64 ile Haberleşme, en fazla yükseliş ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

1 Nisan'da açıklanan İTO verilerine göre, İstanbul'da mart ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise 3,78 arttı.

Yıllık bazda değişim ise, perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 57 aya yükseldi.

TÜİK VERİLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK), mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 68,50'ye çıktı. On iki aylık ortalamalara göre ise 57,50 olarak gerçekleşti.