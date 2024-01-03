ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2023 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık bazda ise yüzde 127,21 oldu.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında yüzde 5.58 artmış, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %129.27 olarak gerçekleşmişti.

GÖZLER TÜİK'E ÇEVRİLDİ



Öte yandan yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon TÜİK tarafından belirleniyor.

TÜİK kasım ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak.



